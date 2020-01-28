Нетаньяху собирается рассказать Путину о «сделке века» Трампа

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:40:55+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается вылететь из Вашингтона в Москву, где 29 января намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы рассказать о «сделке века» - плане урегулирования ближневосточного конфликта, который предложила администрация американского лидера Дональда Трампа.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирается вылететь из США в Москву для того, чтобы в среду ознакомить президента РФ Владимира Путина со "сделкой века" президента США Дональда Трампа и обсудить различные вопросы региональной повестки дня», - передает ТАСС слова пресс-секретаря главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.

Напомним, «сделкой века» глава Белого дома назвал план по палестино-израильскому урегулированию. Согласно задумке авторов документа, Палестина должна отдать своему соседу большую часть Иорданской долины, и тогда «установится мир».

ИСТОЧНИК KP.RU