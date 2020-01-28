Ученые рассказали, что летучие мыши в России не могут переносить коронавирус 2019-nCoV

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:05:48+03:00

Вирус, погубивший в Китае 106 человек, переносят только млекопитающие из тропических стран

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На фоне сообщений том, что источником распространения коронавируса в Китае стали летучие мыши, которых продавали на рынке в городе Ухань, в России, возник вопрос – могут ли быть опасны летучие мыши в принципе. Оказалось, смертельный штамм коронавируса 2019-nCoV переносят только млекопитающие из тропических стран.

Сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Мария Орлова сказала ТАСС, что скорее всего первые заразившиеся употребляли летучих мышей в пищу, а не просто контактировали с ними:

- Во-первых, ряд патогенов, действительно, термоустойчив, во-вторых, далеко не все национальные блюда по рецептуре предлагают термическую обработку, либо она незначительна и недостаточна для уничтожения патогена,- сказала Орлова.

По еще одной версии заразиться могли при разделке туш.

Изначально коронавирус распространялся только в животном мире. Попал к человеку он 17 января или в даты, близкие к этому, после чего вирус стал мутировать и уже может передаваться от человека к человеку, в том числе контактным путем. Например, если на кожу попал вирус, а человек занесет его на слизистую оболочку глаза.

По мнению ученых пик распространения коронавируса наступит через 7-10 дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU