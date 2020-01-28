Пик распространения коронавируса наступит через 10 дней

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:20:58+03:00

В Китае погибли больше 100 человек, заражены свыше 4,4 тысяч Фото: REUTERS

При этом в китайском комитете здравоохранения считают, что масштабного роста числа заболевания уже не будет

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В китайском комитете здравоохранения рассчитали, на какие даты придется пик распространения коронавируса. Учитывали сроки первого инфицирования человека – из животного мира вирус попал к людям около 17 декабря 2019 года, а также темпы, с которыми заражаются люди друг от друга в январе.

- Думаю, что пик наступит где -то в течение одной недели – 10 дней, но не будет масштабного роста, - сказал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, его слова приводит агентство новостей «Синьхуа».

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с руководством ВОЗ назвал коронавирус "дьявольским вирусом", но в Китае "смогут его победить".

- Вирус - это дьявол, и мы не можем позволить дьяволу спрятаться, - приводит его слова Reuters.

В ВОЗ против эвакуации людей из Китая из-за вируса. Ряд стран готовятся отправить спецрейсы для вывоза своих граждан. Власти США планируют направить самолет в Ухань в среду 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU