2020-01-28T17:26:09+03:00
Экономика

Минтруд предложил установить новый прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Для трудоспособного населения этот показатель составляет 11 510
Ася КУЗНЕЦОВА
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В ведомстве объяснили снижение величины прожиточного минимума уменьшением основных продуктов потребительской корзиныВ ведомстве объяснили снижение величины прожиточного минимума уменьшением основных продуктов потребительской корзиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство труда России предложило установить прожиточный минимум за четвёртый квартал 2019 года в размере 10 609 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения он составит 11 510 рублей, а для пенсионеров - 8 788 рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту, текст которой опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В проекте сказано, что величина прожиточного минимума уменьшилась в четвёртом квартале по отношению к третьему на 3,7% на душу населения.

В пояснительной записке уточняется, что снижение величины прожиточного минимума связано с уменьшением основных продуктов в потребительской корзине, которыми являются картофель и овощи.

- Так, в среднем за IV квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту белокочанную свежую - на 18,2%, морковь - на 29,3%, свеклу столовую - на 19,6%, лук репчатый - на 27,4%. Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4%, - напомнили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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