Нетаньяху предъявили обвинения по трём уголовным делам

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:56:42+03:00

За несколько часов до передачи обвинений в суд, Нетаньяху объявил об отзыве своего запроса в Кнессет на предоставление ему парламентской неприкосновенности Фото: REUTERS

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Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху официально предъявили обвинения по трем уголовным делам, сообщает телеканал CNN. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение по делам в Окружной суд Иерусалима.

Нетаньяху стал первым в истории Израиля действующим премьер-министром, который предстанет перед судом. Ещё не назначена дата первого судебного заседания. Разбирательство может занять несколько лет.

За несколько часов до того, как стало известно о передаче в суд обвинений в отношении израильского премьера, он объявил об отзыве своего запроса в Кнессет на предоставление ему парламентской неприкосновенности.

Генпрокурор не мог направить в суд свои заключения, пока не был решён вопрос о парламентской неприкосновенности Нетаньяху. Обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием Мандельблит выдвинул в ноябре 2019 года, Нетаньяху назвал их политически мотивированными.

ИСТОЧНИК KP.RU