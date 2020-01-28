Нетаньяху предъявили обвинения по трём уголовным делам
Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху официально предъявили обвинения по трем уголовным делам, сообщает телеканал CNN. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение по делам в Окружной суд Иерусалима.
Нетаньяху стал первым в истории Израиля действующим премьер-министром, который предстанет перед судом. Ещё не назначена дата первого судебного заседания. Разбирательство может занять несколько лет.
За несколько часов до того, как стало известно о передаче в суд обвинений в отношении израильского премьера, он объявил об отзыве своего запроса в Кнессет на предоставление ему парламентской неприкосновенности.
Генпрокурор не мог направить в суд свои заключения, пока не был решён вопрос о парламентской неприкосновенности Нетаньяху. Обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием Мандельблит выдвинул в ноябре 2019 года, Нетаньяху назвал их политически мотивированными.
ИСТОЧНИК KP.RU