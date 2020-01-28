28 Янв. 2020 2020-01-28T23:25:15+03:00

США обнаружили тела двух военных и «черный ящик» разбившегося в Афганистане самолета Фото: скриншот с видео

В Соединённых Штатах утверждают, что катастрофа не была вызвана «враждебным огнем» [видео]

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Соединённые Штаты обнаружили тела двух военных и бортовые самописцы на месте авиакатастрофы, которая произошла 27 января в провинции Газни в Афганистане. Об этом говорится в письменном заявлении представителя военных сил США в этой стране полковника Сонни Леджеетта.

В заявлении отмечается, что «причины катастрофы по-прежнему расследуются, но нет данных, чтобы катастрофа была вызвана враждебным огнем».

Леджет сообщил, что силы США уничтожили остатки самолета, с которыми местное сообщество обращалось «достойно и с уважением, в соответствии с их культурой».

Представитель американских военных сил также уточнил, что тела погибших военных не идентифицированы и, в соответствии с политикой министерства обороны США, имена военнослужащих не могут быть обнародованы до тех пор, пока не пройдут сутки после того, как оповестят ближайших родственников погибших.

Напомним, 27 января в Афганистане разился самолет Bombardier E-11A американских ВВС. После авиакатастрофы СМИ сообщили, что террористическая организация «Талибан»* взяла на себя ответственность за крушение лайнера.

* террористическая организация, запрещенная на территории РФ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757127" frameborder="0"></iframe> В Афганистане разбился пассажирский самолет.В Сети опубликовали видео, вероятно, с места крушения самолета в Афганистане

ИСТОЧНИК KP.RU