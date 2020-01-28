США обнаружили тела двух военных и «черный ящик» разбившегося в Афганистане самолета
Соединённые Штаты обнаружили тела двух военных и бортовые самописцы на месте авиакатастрофы, которая произошла 27 января в провинции Газни в Афганистане. Об этом говорится в письменном заявлении представителя военных сил США в этой стране полковника Сонни Леджеетта.
В заявлении отмечается, что «причины катастрофы по-прежнему расследуются, но нет данных, чтобы катастрофа была вызвана враждебным огнем».
Леджет сообщил, что силы США уничтожили остатки самолета, с которыми местное сообщество обращалось «достойно и с уважением, в соответствии с их культурой».
Представитель американских военных сил также уточнил, что тела погибших военных не идентифицированы и, в соответствии с политикой министерства обороны США, имена военнослужащих не могут быть обнародованы до тех пор, пока не пройдут сутки после того, как оповестят ближайших родственников погибших.
Напомним, 27 января в Афганистане разился самолет Bombardier E-11A американских ВВС. После авиакатастрофы СМИ сообщили, что террористическая организация «Талибан»* взяла на себя ответственность за крушение лайнера.
* террористическая организация, запрещенная на территории РФ
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ИСТОЧНИК KP.RU