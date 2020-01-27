Талибы взяли ответственность за крушение самолета в Афганистане
Уточняется, что сбитый лайнер был военным
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СМИ Афганистана сообщают, что террористическая организация "Талибан"* взяла на себя ответственность за крушение самолета в провинции Газни. Отмечается, что сбитый лайнер был военным.
- В заявлении говорится, что несколько американских офицеров и солдатов были убиты, - говорится в официальном заявлении.
* террористическая организация, запрещенная на территории РФ
В Афганистане разбился пассажирский самолет.В Сети опубликовали видео, вероятно, с места крушения самолета в Афганистане
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ИСТОЧНИК KP.RU