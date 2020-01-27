Талибы взяли ответственность за крушение самолета в Афганистане

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:48:24+03:00

Уточняется, что сбитый лайнер был военным

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СМИ Афганистана сообщают, что террористическая организация "Талибан"* взяла на себя ответственность за крушение самолета в провинции Газни. Отмечается, что сбитый лайнер был военным.

- В заявлении говорится, что несколько американских офицеров и солдатов были убиты, - говорится в официальном заявлении.

* террористическая организация, запрещенная на территории РФ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757127" frameborder="0"></iframe> В Афганистане разбился пассажирский самолет.В Сети опубликовали видео, вероятно, с места крушения самолета в Афганистане

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ИСТОЧНИК KP.RU