2020-01-27T13:34:22+03:00
Происшествия

Пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане

Авиакатастрофа произошла в понедельник, 27 января, в провинции Газни
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На место крушения направлен спецназНа место крушения направлен спецназФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет. Авиакатастрофа произошла днем в понедельник, 27 января, в провинции Газни.

Известно, что лайнер принадлежит афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти. Согласно же данным источника агентства Tolo News, крушение произошло в районе, контролируемом талибами*. На место инцидента уже направлен спецназ.

По предварительной информации, на борту самолета находились 83 человека. Удалось ли кому-то из них выжить, пока неизвестно. Член провинциального совета Газни Халикдад Акбари уже обратился за помощью к правительству.

Посольство России в Афганистане выясняет были ли на борту разбившегося самолета россияне. Пока данных о пассажирах нет, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее в понедельник лайнер со 135 пассажирами совершил аварийную посадку в Иране. Пилоты не рассчитали расстояние и выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы прямо на городскую улицу. Никто не пострадал.

* - члены запрещенной в России террористической организации "Талибан".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на новом посту
ФСБ приостановила следствие по делу в отношении украинских моряков
Песков: по вопросу Иссахар проводят процедуры для скорейшего принятия решения
Песков вновь подтвердил, что указа об отставке Суркова нет
Мэр Уханя готов уйти в отставку, если закрытие города вызовет недовольство
В здании министерства культуры Украины произошел пожар
Пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане
Эколог рассказал об опасностях бесснежной зимы
Передается ли вирус из Китая через посылки: эксперты рассказали, отказаться ли от интернет-покупок
SANA: террористы готовят инсценировку химатаки в сирийском Алеппо
Российские ученые нашли способ сделать тест ДНК в два раза дешевле
Почта Mail.ru не работает: 27 января произошел сбой в работе сервиса
Яровая внесла законопроект о расширении прав на профессиональное образование для женщин в декрете
Работа вместо учебы: более 60 процентов студентов вынуждены подрабатывать
Зариф назвал угрозы Трампа культурным терроризмом
Мишустин назначил четырех новых заместителей главы ФНС
Причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман