Пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:34:22+03:00

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На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет. Авиакатастрофа произошла днем в понедельник, 27 января, в провинции Газни.

Известно, что лайнер принадлежит афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти. Согласно же данным источника агентства Tolo News, крушение произошло в районе, контролируемом талибами*. На место инцидента уже направлен спецназ.

По предварительной информации, на борту самолета находились 83 человека. Удалось ли кому-то из них выжить, пока неизвестно. Член провинциального совета Газни Халикдад Акбари уже обратился за помощью к правительству.

Посольство России в Афганистане выясняет были ли на борту разбившегося самолета россияне. Пока данных о пассажирах нет, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее в понедельник лайнер со 135 пассажирами совершил аварийную посадку в Иране. Пилоты не рассчитали расстояние и выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы прямо на городскую улицу. Никто не пострадал.

* - члены запрещенной в России террористической организации "Талибан".

ИСТОЧНИК KP.RU