Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

29 Янв. 2020 2020-01-29T01:22:24+03:00

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями в правительстве, сообщает пресс-служба какбмина.

Так, вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать достижение национальных целей развития и нацпроекты, а также финансовую и инвестиционную политику, регулирование финансовых рынков. Кроме того, он будет заниматься проектами, средства на которые выделяются из Фонда национального благосостояния, а также отвечать за внешнюю торговлю, тарифы, противодействие санкциям и антимонопольную политику.

Главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко поручено отвечать за разработку бюджета, налоговую и торговую политику, управление госдолгом. Кроме того, он будет курировать оборот алкоголя и систему маркировки.

В обязанности вице-премьера Виктории Абрамченко вошли сельское хозяйство и рыболовство. Также она будет отвечать за экологию, земельные вопросы и оборот недвижимости.

Замглавы правительства Юрий Борисов будет заниматься вопросами обороны и ОПК. Также в сферу его ответственности входят государственный оборонный заказ и военно-техническое сотрудничество с другими странами, промышленность и топливно-энергетический комплекс. Кроме того, ему Мишустин поручил курировать правоохранительную деятельность.

Вице-премьер Татьяна Голикова же в новом кабинете министров станет отвечать за социальную политику в общем и демографию в частности. Она также будет курировать миграционные вопросы, пенсионное обеспечение и науку.

Еще один вице-премьер, ранее занимавший пост заммэра Москвы Марат Хуснуллин, будет заниматься вопросами жилищной политики, ипотеки и ЖКХ, строительства безопасных и качественных дорог, а также развития регионов и муниципалитетов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 января Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера – 383 депутатов высказались «за», воздержался 41 парламентарий, против не выступил никто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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ИСТОЧНИК KP.RU