10 первых шагов Мишустина на посту премьера: рост доходов россиян, адресная поддержка бедных, помощь бизнесу
Какие первые шаги предпримет на своем посту будущий премьер Михаил Мишустин? Это больше всего интересовало депутатов Госдумы, собравшихся в четверг на пленарное заседание, чтобы проголосовать за предложенную президентом кандидатуру. Мишустин выступил перед депутатами с речью, в которой изложил свою программу.
«Комсомолка» приводит главные моменты из речи нового премьер-министра.
1. Деньги есть! Это заявление Михаила Мишустина резко контрастировало с известным высказыванием теперь уже экс премьера Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь!». Мишустин заявил, что ресурсы на решение поставленных в Послании президента задач (прежде всего, это борьба с бедностью и улучшение демографии) у государства есть благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности. Кстати, Мишустин назвал это достижением правительства Медведева.
«Члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития, — заявил Мишустин.
2. Выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди могли вовремя получить все полагающиеся выплаты. Повысить качество управления.
- На первом месте забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни», - сказал Мишустин. - Люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему, но пока это происходит далеко не везде.
3. Изучить, почему у россиян почти не растут доходы. Повысить благосостояние граждан. Для этого, по словам Мишустина, потребуется принять ряд законопроектов о защите капиталовложений граждан, создать новые рабочие места.
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4. За два года Мишустин обещает создать систему социальной адресной помощи.
- Существует огромное количество льгот, их сотни. Сегодня очень тяжело видеть, как эти льготы расходуются, потому что нет заявительного принципа, есть принцип их автоматического распределения. Важно сделать социально-адресную помощь, - сказал Мишустин.
5. Вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, убрать издержки и излишнее давление.
- Чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и, главное, повышать заработную плату сотрудникам, - пояснил Мишустин.
6. Эффективно использовать деньги, грамотно расставить приоритеты.
«Необходимо сохранить макроэкономическую сбалансированность, а значит, аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств. Для этого правительство должно сохранять инфляцию не выше 4%, - сказал Мишустин.
7. Добиться прорыва в цифровизации реального сектора за счет нацпроекта «Цифровая экономика» и активного внедрения отечественных разработок. Даже правительство должно стать цифровой платформой, чтобы сделать жизнь россиян более удобной. В качестве примера Мишустин привел опыт возглавляемой им Федеральной налоговой службы. ФНС, по словам Мишустина, старалась быть «незаметной» для граждан.
8. Развитие автодорог и инфраструктуры. Тратить средства Фонда национального благосостояния на вложения в инфраструктуру.
9. Рост аграрного сектора и поддержка фермеров.
- Сейчас ключевая задача — это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, а также и других продуктов растениеводства и животноводства. Важно также развивать кооперацию, чтобы фермеры, малые сельскохозяйственные предприятия могли увеличить сбыт, получать больше доходов, - сказал Мишустин.
10. Поддержка оборонпрома.
- Его дальнейшее развитие - наш приоритет. В условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции, - сказал Мишустин.
Прошедшее после этого в Госдуме голосование по кандидатуре премьера стало феноменальным. «За» Мишустина проголосовали 383 депутата. Воздержались - 41. Против не проголосовал никто. В новейшей истории Госдумы такого еще не было.
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Выступление Мишустина в Госдуме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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