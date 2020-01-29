2020-01-29T08:04:11+03:00
Происшествия

Предприниматель Аверьянов признан невиновным в убийстве охранника на фабрике "Меньшевик"

Его действия расценили как самооборону, бизнесмена отпустили в зале суда
Юлия САЛЬНИКОВА
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Илья Аверьянов в Пресненском районном суде. ФОТО Михаил Почуев/ТАССИлья Аверьянов в Пресненском районном суде. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС
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Бизнесмена Илью Аверьянова, который застрелил из ружья на фабрике "Меньшевик" охранника, отпустили из зала суда. Коллегия присяжных признала его невиновным - выстрел они расценили, как самооборону.

Стрельба в помещении кондитерской фабрики в Москве произошла в конце декабря 2017 года. Аверьянов зашел в здание цеха, ранее принадлежавшее ему. Там вели работу судебные приставы - кирпичная шестиэтажка по решению суда отошла новым владельцам. Дальше между охранником Алексеем Осиповым и Аверьяновым произошла словесная перепалка, раздались выстрели. ЧОПовца нашли убитым, а дирекор фабрики сбежал. Его разыскали только спустя сутки.

Версия защиты настаивала - бизнесмен оборонялся, по его мнению был рейдерский захват. Обвинение рассматривало другую версию - Аверьянов пытался помешать законной деятельности приставов.

- Убийство охранника Осипова произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов. При этом перед заседателями не ставился вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе,- сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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