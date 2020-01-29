В США планируют испытать непроверенные препараты на заболевших коронавирусом китайцах
Американские фармкомпании доставят в пострадавший от вспышки коронавируса Китай лекарства. Как сообщает The Wall Street Journal, часть препаратов не проходила клинических испытаний. В списке препаратов компаний AbbVie и Johnson & Johnson, есть средство, предназначенное для борьбы с ВИЧ-инфекцией.
Эффективность этих препаратов в борьбе с коронавирусом также не доказана. Напомним, вакцина от китайской пневмонии еще не разработана. Над ее созданием работают группы ученых сразу в нескольких странах мира.
Ожидается, что разработка коронавируса, выращеного в лабораторных условиях учеными из Австралии, ускорит этот процесс. Кроме того, с помощью образца вируса будет возможно диагностировать заболевание даже у пациентов, у которых нет симптомом короновируса, но они заражены - инкубационный период может длиться до 14 дней. Все это время человек заразен.
В Китае больше 3 тысяч человек заражены коронавирусом.
Геннадий Онищенко: «Китайские врачи нашли 30 лекарств, которые эффективны при лечении коронавируса»..Александр ГАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»