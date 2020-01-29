2020-01-29T10:25:25+03:00
В мире

В США планируют испытать непроверенные препараты на заболевших коронавирусом китайцах

Сразу две американские фармкомпании доставят в Китай партии препаратов, часть которых не прошла клинические исследования
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вакцина от коронавируса пока не разработанаВакцина от коронавируса пока не разработанаФото: Мария ЛЕНЦ
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Американские фармкомпании доставят в пострадавший от вспышки коронавируса Китай лекарства. Как сообщает The Wall Street Journal, часть препаратов не проходила клинических испытаний. В списке препаратов компаний AbbVie и Johnson & Johnson, есть средство, предназначенное для борьбы с ВИЧ-инфекцией.

Эффективность этих препаратов в борьбе с коронавирусом также не доказана. Напомним, вакцина от китайской пневмонии еще не разработана. Над ее созданием работают группы ученых сразу в нескольких странах мира.

Ожидается, что разработка коронавируса, выращеного в лабораторных условиях учеными из Австралии, ускорит этот процесс. Кроме того, с помощью образца вируса будет возможно диагностировать заболевание даже у пациентов, у которых нет симптомом короновируса, но они заражены - инкубационный период может длиться до 14 дней. Все это время человек заразен.

В Китае больше 3 тысяч человек заражены коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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