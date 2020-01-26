Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:01:22+03:00

В этот период человек уже представляет угрозу для окружающих

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Как протекает заболевание у пациентов, заразившихся китайским коронавирусом, рассказал в ходе пресс-конференции министр Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэй. Источником заболевания стали животные. Употребление в пищу больных особей стало причиной заражения людей. Напомним, вспышка заболевания «пневмонией вирусного происхождения» произошла в китайском городе Ухань.

- Инкубационный период для коронавируса может варьироваться от одного до 14 дней, -сказал Ма Сяовэй, его слова приводит Reuters. – В этот период человек заразен для окружающих.

Все заболевшие оказались связаны с продуктовым рынком, где вероятно продавали блюда с зараженными животными. 26 января власти закрыли рынок и запретили продажу мяса диких животных в стране.

- Дикие и часто вареные животные на китайских рынках, считаются инкубаторами для вирусов, - сказал глава ведомства.

Поэтому запрещена также онлайн продажа через интернет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

ИСТОЧНИК KP.RU