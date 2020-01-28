Из-за коронавируса врачи умирают от сердечных приступов и отменяют свадьбы

Опасный коронавирус, разбушевавшийся в период китайских новогодних каникул, застал врасплох многих туристов, отдыхавших в Китае. Некоторые государства организуют эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка неизвестной инфекции. 29 января начнет вывоз первой группы из 200 человек власти Японии. 650 японцев выразили желание вернуться на родину из китайского города Ухань, который сейчас находится на карантине.

Раздумывают над эвакуацией 90 человек и правительство Германии. К этой спецоперации могут подключиться и немецкие военные. Об этом заговорили, после того, как коронавирус был выявлен у жителя Баварии. Сейчас он изолирован и находится под наблюдением врачей.

Российское посольство в Пекине также обсуждает выезд россиян из провинции Хубэй. В данный момент там остаются около 140 человек. Со всеми российские дипломаты поддерживают связь и обещают оказать всю необходимую помощь и поддержку. Правда, о массовой эвакуации иностранцев из провинции Хубэй пока не стоит говорить. Власти КНР рекомендуют иностранным гражданам сохранять спокойствие и оставаться в провинции, соблюдая все меры по профилактике заболевания коронавирусом. Такое решение связано с тем, что инкубационный период инфекции длится от одного до 14 дней.

И заразившийся человек, у которого еще не проявились характерные симптомы - сухой кашель, боль в груди, температура, - может представлять угрозу для здоровых людей. За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Таиланде, Камбодже, Малайзии, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Германии, Франции и Австралии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757358" frameborder="0"></iframe> Китайский Ухань опустел.

Обычно оживленные улицы Уханя теперь выглядят пустынными.Фото: REUTERS

МИГРАЦИЯ ВРАЧЕЙ

Китайские медики, оказавшиеся на передовой, говорят, что находятся точно на войне, где противостоят новому штамму коронавируса 2019-nCoV. 112 больниц и 500 медработников в Ухане первыми приняли на себя инфекционный удар.

Национальная комиссия здравоохранения Китая рапортовала, что в Ухань были направлены медицинские бригады из семи провинций. 960 специалистов прибыли в город из провинций Хэнань, Цзилинь, Ляонин, Шаньси, Шеньси и муниципалитетов Тяньцзинь и Чунцин. Они будут работать непосредственно в больницах Уханя.

Всего в провинцию Хубэй были командированы 3 тысячи врачей и медсестер изо всех уголков Китая.

Но врачебная миграция внутри Китая продолжается. Еще семь медицинских бригад направлены в Пекин, Шанхай, Хунань, Хэнань, Гуандун и Сычуань для контроля за распространением инфекции.

Глава национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что власти планируют отправить дополнительные 12 бригад из 1600 медработников в те районы, которые больше всего пострадали от коронавируса.

ВРАЧИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Пока известно о гибели только двух китайских врачей. 62-летний Лян Удун пару лет назад вышел на пенсию. Но из-за разразившейся эпидемии в Ухане руководство больницы попросило его вернуться. Хороших специалистов и свободных рук не хватало. Лян Удун согласился. Врач работал с самыми тяжелыми пациентами и в итоге заразился сам. В течение девяти дней он боролся с пневмонией, но инфекция оказалась сильнее.

Другой случай произошел с доктором Цзян Цзицзюнь. Из-за переутомления и стресса у него не выдержало сердце. Врач умер на рабочем месте.

Терапевт из Пекина Кэндис Цинь рассказала, что общалась с доктором, которая заразилась от своих пациентов коронавирусом. Женщина предпочла закрыться в четырех стенах в собственной квартире.

Одна из китайских больниц близ очага распространения инфекции в провинции Хубэй.Фото: REUTERS

- Она ничего не сказала своим родным о том, что подцепила вирус. Она жутко страдает от одиночества и чувства безысходности, - отметила Цинь.

О том, что у китайских врачей, принимающих сотни посетителей в день, случаются нервные срывы, китайские СМИ говорят осторожно. Сами медики делятся, что подчас работают до 20 часов в день. Но это скорее исключение, чем правило. Обычно рабочий день у медперсонала длится по 6-8 часов. Но из-за высокой загруженности у них даже нет времени, чтобы сходить в туалет. Поэтому врачам приходится носить подгузники. Такая необходимость также продиктована мера безопасности и экономии. Во-первых, из-за регулярного снятия и надевания защитного костюма возрастает шанс заразиться вирусом, через контакт с материалом, на котором он может осесть. Во-вторых, если защитный костюм порвется, его придется зашивать врачу вручную. Новых халатов в больницах Хубэя нет, как и лишних простых и хирургических масок, а также специальных защитных очков.

- Мы знаем, что защитный костюм, который мы носим, может оказаться последним в больнице, поэтому мы не можем позволить себе ничего выбрасывать, - анонимно написал врач одной из больниц Уханя.

Несколько уханьских больниц обратились к общественности с просьбой помочь с дезинфицирующими средствами для рук и масками. Только толка от этого обращения оказалось мало. Большинство того, что принесли неравнодушные жители города, не соответствует медицинским стандартам.

90 ТЫСЯЧ ЗАРАЖЕННЫХ И ДРУГИЕ ФЕЙКИ

Тем временем, количество заразившихся неизвестным штаммом коронавируса продолжает расти. Число погибших перешагнуло за 106 человек, а среди инфицированных почти 4,5 тысячи.

Мест в больницах катастрофически не хватает. В сети появилось видео, якобы снятое в одной из клиник Уханя. Тела умерших от коронавируса лежат прямо на полу, прикрытые одеялами. При этом мимо них снуют десятки обычных пациентов и врачи.

Панику наводит и видео, на котором медсестра в защитной маске делится откровениями.

- Я нахожусь в районе, где начался коронавирус. Я здесь, чтобы сказать правду. На данный момент в Китае, включая всю провинцию Хубэй, инфекцией заражены 90 тысяч человек, - говорит девушка.

Откуда у нее столь ошеломляющие цифры, она не сообщает. Но зато у видео уже более 2 млн просмотров.

Но среди этих подчас сомнительных видеозаписей и правдорубных историй встречаются и вполне реальные.

Например, мир облетела фотография 30-летней медсестры Шань Ся. Женщина работает в больнице Жэньминь при Уханьском университете. У медсестры двое маленьких детей, но ей приходится много времени проводить с больными, у которых выявлен коронавирус. Чтобы не стать переносчиком опасной инфекции, Шань Ся решила сбрить свои длинные волосы.

Ну и к тому же, короткая стрижка или даже абсолютно бритая голова помогает медикам экономить время при снятии защитных костюмов и дезинфекции тела.

А дежурный врач одной из уханьских клиник Чэнь Юмэй пожаловался, что из-за вспышки коронавируса отменил свадьбу.

- Мы должны были пожениться в прошлые выходные, но из-за карантина пришлось все отменить, - посетовал медик.

Из-за нескончаемого потока больных и приостановки движения общественного транспорта Чэнь Юмэй даже не может съездить домой. Ночевать иногда приходится на рабочем месте.

- Все, что я могу сделать, это позвонить семье по телефону и подбодрить их, - сказал врач. - Во время войны солдаты должны быть на передовой. Во время пожара, пожарные должны быть его тушить. Мы, врачи, должны исполнять свою миссию и выполнять свои обязанности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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