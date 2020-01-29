Starbucks и McDonald’s приостановили работу нескольких тысяч заведений в Китае из-за коронавируса
В КНР у знаменитой сети кофеен второй по величине рынок после США
Изменить размер текста:
Сеть кофеен Starbucks приостановила работу свыше двух тысяч кофеен в Китае из-за вспышки заболевания коронавирусом.
По словам специалистов, по всей стране у Starbucks насчитывается больше четырех тысяч заведений. В КНР у компании второй по величине рынок после США.
Более того, McDonald’s также временно закрыл рестораны, которые находятся в эпицентре вируса
Видео госпитализации двух человек с подозрением на коронавирус в Воронеже.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»