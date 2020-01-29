Starbucks и McDonald’s приостановили работу нескольких тысяч заведений в Китае из-за коронавируса

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:43:49+03:00

В КНР у знаменитой сети кофеен второй по величине рынок после США

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Сеть кофеен Starbucks приостановила работу свыше двух тысяч кофеен в Китае из-за вспышки заболевания коронавирусом.

По словам специалистов, по всей стране у Starbucks насчитывается больше четырех тысяч заведений. В КНР у компании второй по величине рынок после США.

Более того, McDonald’s также временно закрыл рестораны, которые находятся в эпицентре вируса

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ИСТОЧНИК KP.RU