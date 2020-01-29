Названы страны, откуда чаще всего приезжают учиться в Россию
В Министерстве науки и высшего образования РФ посчитали число иностранных студентов, которые проходили обучение в нашей стране в 2019 году. По итогам получился рейтинг стран, жители которых чаще других выбирают российское образование.
На первом месте граждане Казахстана, а представители Китая на четвертой строчке.
Откуда чаще всего едут учиться в Россию:
Казахстан - 44 тысячи человек,
Туркменистана - 30 тысяч человек,
Узбекистана - 23,5 тысячи человек,
Китай – 15,4 тысячи человек
Таджикистан - 12 тысячи человек.
В ведомстве рассказали NEWS.ru, что чаще всего иностранцы выбирают специальности экономистов (1806 человек), специалистов по международным отношениям (1051) и юристов (1042).
ИСТОЧНИК KP.RU