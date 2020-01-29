Названы страны, откуда чаще всего приезжают учиться в Россию

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:10:14+03:00

Больше всего в Россию приезжают учиться из Казахстана Фото: Тимур ХАНОВ

Студенты из Китая вошли в топ-5 иностранцев, выбирающих нашу страну

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В Министерстве науки и высшего образования РФ посчитали число иностранных студентов, которые проходили обучение в нашей стране в 2019 году. По итогам получился рейтинг стран, жители которых чаще других выбирают российское образование.

На первом месте граждане Казахстана, а представители Китая на четвертой строчке.

Откуда чаще всего едут учиться в Россию:

Казахстан - 44 тысячи человек,

Туркменистана - 30 тысяч человек,

Узбекистана - 23,5 тысячи человек,

Китай – 15,4 тысячи человек

Таджикистан - 12 тысячи человек.

В ведомстве рассказали NEWS.ru, что чаще всего иностранцы выбирают специальности экономистов (1806 человек), специалистов по международным отношениям (1051) и юристов (1042).

ИСТОЧНИК KP.RU