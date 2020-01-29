2020-01-29T10:37:14+03:00
Общество

Сервис "Юла" предлагает пользователям запрет на звонки по объявлениям или ограничение на время вызовов

Чем моложе продавец, тем меньше он хочет разговаривать по телефону
Ася КУЗНЕЦОВА
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Около 80% пользователей сервиса объявлений "Юла" ограничили время входящих звонковОколо 80% пользователей сервиса объявлений "Юла" ограничили время входящих звонковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сервис объявлений "Юла" предложил осенью 2019 года возможность ограничить входящие вызовы только звонками через приложение, поскольку многие пользователи, указывая свой номер при регистрации, не хотят, чтобы им звонили в неудобное для них время.

С помощью новой опции на сайте "Юла" пользователь может сам установить комфортный период для телефонных разговоров, скрыть свой номер или вовсе исключить возможность звонка, ограничив связь одними сообщениями во встроенном мессенджере.

"Юла" подвела итоги выбора пользователей сервиса, опубликовав статистику. Так, 65% разрешили любые звонки, однако примечательно, что среди них 72% старше 45 и 63% младше 20. 25% владельцев аккаунтов на "Юле" оставили возможность только звонить им (как по мобильной связи, так и в приложении). В среднем те, кто отключили все звонки, младше на три года тех, кто оставил хотя бы один тип звонков.

Порядка 80% пользователей ограничили время входящих звонков. Большинство из них установили период с 8, 9 или 10 до 21-22 часов. Реже на 10% позволяют звонить им до 20 или 23 часов и всего по 1% на каждый час готовы принимать вызовы с полуночи до 8 утра.

Ограничение работает так: если покупатель пытается позвонить продавцу в неустановленное время, он видит всплывающее окно с пояснением, что продавец в эти часы не принимает звонки, а продавец позже получит уведомление о том, что ему звонили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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