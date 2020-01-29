2020-01-29T15:19:27+03:00
В мире

В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет

На борту, предположительно, находились четыре человека, все они погибли
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Ираке разбился американский военно-транспортный самолетВ Ираке разбился американский военно-транспортный самолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В иракской провинции Анбар военно-транспортный самолет потерпел крушение. По информации местного портала, он принадлежал американским военным.

На борту лайнера, предположительно, находились четыре человека, все они погибли.

При этом новостной портал El Nashra указывает на то, что крушение потерпел самолет типа C-27J Spartan, военно-транспортный борт итало-американского производства.

На месте крушения работают специалисты. Устанавливается причина трагедии и точное количество пассажиров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане. При этом у американской стороны нет данных, что воздушное судно было сбито. Однако спустя несколько часов после трагедии талибы* сообщили, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за сбитый американский военный лайнер в небе над провинцией Газни.

*члены запрещенной на территории РФ террористической организацией

ИСТОЧНИК KP.RU

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