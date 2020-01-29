Ученые рассказали, когда на Солнце произойдет вспышка, способная уничтожить Землю

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:47:39+03:00

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Американские ученые из Университета Колорадо рассказали, что мощная вспышка на Солнце, которая способна погубить Землю, произойдет значительно раньше, чем предполагали астрофизики. По прогнозам специалистов супервспышка ожидается в ближайшие сто лет. Это на 50 лет раньше, чем прогнозировали ученые Манасви Лингам и Ави Лоеб из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра.

Группа американских исследователей под руководством Юты Нотсу проанализировала данные о супервспышках звезд, которые по мощности в несколько тысяч раз превосходили солнечные. В результате выяснилось, что сила вспышки зависел от возраста звезды.

По данным астрофизиков, молодые звезды способны высвобождать энергию каждую неделю, а вот такие звезды как Солнце делают это гораздо реже — примерно один раз в тысячу лет, передает сайт «Свободная пресса».

При этом сотрудники Университета Колорадо заключили, что в этот раз Солнце может полыхнуть гораздо сильнее и резче, чем в предыдущие разы. Не исключено, что сильная вспышка может сжечь Землю, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU