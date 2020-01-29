Ученые рассказали, когда на Солнце произойдет вспышка, способная уничтожить Землю
Американские ученые из Университета Колорадо рассказали, что мощная вспышка на Солнце, которая способна погубить Землю, произойдет значительно раньше, чем предполагали астрофизики. По прогнозам специалистов супервспышка ожидается в ближайшие сто лет. Это на 50 лет раньше, чем прогнозировали ученые Манасви Лингам и Ави Лоеб из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра.
Группа американских исследователей под руководством Юты Нотсу проанализировала данные о супервспышках звезд, которые по мощности в несколько тысяч раз превосходили солнечные. В результате выяснилось, что сила вспышки зависел от возраста звезды.
По данным астрофизиков, молодые звезды способны высвобождать энергию каждую неделю, а вот такие звезды как Солнце делают это гораздо реже — примерно один раз в тысячу лет, передает сайт «Свободная пресса».
При этом сотрудники Университета Колорадо заключили, что в этот раз Солнце может полыхнуть гораздо сильнее и резче, чем в предыдущие разы. Не исключено, что сильная вспышка может сжечь Землю, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU