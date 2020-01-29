2020-01-29T14:47:39+03:00
Наука

Ученые рассказали, когда на Солнце произойдет вспышка, способная уничтожить Землю

Это явление произойдет раньше, чем ранее считали специалисты
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые спрогнозировали новую мощнейшую вспышку на СолнцеУченые спрогнозировали новую мощнейшую вспышку на СолнцеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские ученые из Университета Колорадо рассказали, что мощная вспышка на Солнце, которая способна погубить Землю, произойдет значительно раньше, чем предполагали астрофизики. По прогнозам специалистов супервспышка ожидается в ближайшие сто лет. Это на 50 лет раньше, чем прогнозировали ученые Манасви Лингам и Ави Лоеб из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра.

Группа американских исследователей под руководством Юты Нотсу проанализировала данные о супервспышках звезд, которые по мощности в несколько тысяч раз превосходили солнечные. В результате выяснилось, что сила вспышки зависел от возраста звезды.

По данным астрофизиков, молодые звезды способны высвобождать энергию каждую неделю, а вот такие звезды как Солнце делают это гораздо реже — примерно один раз в тысячу лет, передает сайт «Свободная пресса».

При этом сотрудники Университета Колорадо заключили, что в этот раз Солнце может полыхнуть гораздо сильнее и резче, чем в предыдущие разы. Не исключено, что сильная вспышка может сжечь Землю, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин на совещании по коронавирусу: Сделать всё, чтобы у нас ничего подобного не было
Задержанным по делу Голунова полицейским вменяют фальсификацию доказательств
Ученые рассказали, когда на Солнце произойдет вспышка, способная уничтожить Землю
В Верховной Раде объяснили украинцам введение налога на соцсети «войной в Донбассе»
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет
В 2020 году дефицит бюджета США составит один триллион долларов
Американцы ищут связь между коронавирусом и пивом Corona
"Справедливая Россия" предложила выплачивать компенсации семьям, в которых детям не предоставили место в саду
Врачи объяснили, защитит ли медицинская маска от коронавируса
Песков прокомментировал идею прописать в Конституции термин «верховный правитель»
"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса
Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова
В Кремле прокомментировали идею дать МВД онлайн-доступ к данным россиян
"Алчные недоучки": В Госдуме раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен
Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса
Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube
Таиланд начинает массовую проверку гидов на наличие коронавируса
Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями
Россияне назвали зарплату, при которой готовы усердно работать