2020-01-29T16:37:08+03:00
В мире

Эрдоган потребовал от Вашингтона поставить F-35 или вернуть деньги

Турецкий лидер заявил, что Анкара может закупить самолеты «в другом месте»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган потребовал от Вашингтона поставить F-35 или вернуть деньгиЭрдоган потребовал от Вашингтона поставить F-35 или вернуть деньгиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон должен поставить Анкаре истребители F-35 или вернуть деньги. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Либо же они вернут нам деньги за эту работу, либо же они отдают нам самолеты (…) А если ни то, ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем», - приводит слова турецкого телеканал NTV.

В своем заявлении Эрдоган отметил, что США сделали Турцию партнерами по созданию истребителей и закупили у Анкары «множество компонентов» для их изготовления, но передали только пять самолетов.

Напомним, ранее Вашингтон предложил Анкаре «предпочтительный вариант» урегулирования ситуации вокруг поставки F-35. Представители американской администрации заявили, что турецкая сторона должна «сделать первый шаг» и отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В свою очередь Турция ни раз сообщала, что не намерена отказываться от российских ЗРС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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