Первый этап поставок компонентов С-400 завершится к концу недели

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-23T16:34:32+03:00

В ФСВТС отметили, что желающих купить российскую ЗРС не убавилось

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Первый этап поставок компонентов российских зенитно-ракетных систем С-400 завершится к концу недели. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, поблагодарив Анкару за стойкость в условиях давления Вашингтона.

«Мы очень благодарны турецким коллегам за их стойкость. Контракт состоялся, на этой неделе завершаем первый этап поставок», - сказал директор ФСВТС, отметив, что желающих приобрести российскую ЗРС не убавилось, несмотря на постоянное давление США.

«Все дело в том, что система С-400 - это лучшая система ПВО, я с довольствием ее рекламирую. Я вам одно могу сказать, что желающих купить С-400 не убавлялось», - пояснил Шугаев.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские ЗРС являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot. Глава турецкого МИД также сообщил, что Анкара намерена заступит на боевое дежурство С-400 в начале 2020 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720792" frameborder="0"></iframe> Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU