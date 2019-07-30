2019-07-30T02:45:58+03:00
Политика

В госдепе США все еще не знают, когда будут введены санкции против Турции из-за С-400

Представитель ведомства напомнил, что госдепартамент не комментирует внутренние обсуждения до принятия решения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В госдепартаменте США заявили, что стараются сохранить отношения с ТурциейВ госдепартаменте США заявили, что стараются сохранить отношения с ТурциейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В госдепартаменте США вновь заявили, что не могут назвать сроки введения санкций в отношении Турции из-за приобретения ею российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Мы не комментируем внутренние обсуждения до принятия решения. Мы по-прежнему привержены нашим стратегическим отношениям с Турцией», - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортэгус поясняла, что закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) не предусматривает конкретных сроков введения подобных ограничений. При этом руководитель пресс-службы госдепа подчеркнула, что Вашингтон старается сохранить стратегические отношения с Анкарой.

К слову, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что «не винит» Турцию за покупку российских ЗРС С-400.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине назвали имя нового спикера Верховной рады
Космический грузовик «Прогресс МС-11» затопили в Тихом океане
Конгрессмены призвали Трампа «немедленно» ввести новые санкции против России
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Порошенко
Financial Times: Россия создала передовую систему налогообложения
Жертвами стрелка в Калифорнии стали двое детей и молодой человек
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 заключенных
В Совфеде оценили идею команды Зеленского создать русскоязычный канал
Япония хочет стать партнером программы создания истребителей F-35
Двое американских военных погибли в Афганистане
В администрации Зеленского назвали способ "возвращения" Крыма
В Великобритании зафиксирован абсолютный температурный рекорд
Вучич поблагодарил россиян за подаренные Сербии бронетранспортеры
Россия показала ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе
Свыше 400 жителей Японии госпитализированы из-за аномальной жары
В ДТП с автобусом в Черногории пострадал 41 человек
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для проведения митинга 3 августа
Порошенко отказался от государственной охраны
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к семи годам колонии
МИД предупредил россиян о повышенной активности вулкана на Сицилии
Военно-морские силы России и Ирана проведут учения в Индийском океане
В Генассамблее ООН рассчитывают на Россию как на надежного союзника