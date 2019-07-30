В госдепе США все еще не знают, когда будут введены санкции против Турции из-за С-400

СЕГОДНЯ 02:35 2019-07-30T02:45:58+03:00

В госдепартаменте США заявили, что стараются сохранить отношения с Турцией Фото: REUTERS

Представитель ведомства напомнил, что госдепартамент не комментирует внутренние обсуждения до принятия решения

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В госдепартаменте США вновь заявили, что не могут назвать сроки введения санкций в отношении Турции из-за приобретения ею российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Мы не комментируем внутренние обсуждения до принятия решения. Мы по-прежнему привержены нашим стратегическим отношениям с Турцией», - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортэгус поясняла, что закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) не предусматривает конкретных сроков введения подобных ограничений. При этом руководитель пресс-службы госдепа подчеркнула, что Вашингтон старается сохранить стратегические отношения с Анкарой.

К слову, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что «не винит» Турцию за покупку российских ЗРС С-400.

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ИСТОЧНИК KP.RU