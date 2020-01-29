2020-01-29T18:03:17+03:00
Общество

186 российских туристов вывезли из китайского Хайнаня

У них взяты анализы на коронавирус
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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186 российских туристов вывезли с китайского острова Хайнань186 российских туристов вывезли с китайского острова ХайнаньФото: REUTERS
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186 российских туристов были эвакуированы с китайского острова Хайнань. Они вернулись в Хабаровск, и уже сдали анализы на коронавирус. Пока готовятся результаты, их отпустили домой.

Не смотря на то, что туристы были вынуждены досрочно прервать свой отдых, они признаются, что рады эвакуации.

- Мы этому рады, что нас эвакуировали. За жизнь переживали, риски есть. Маски нигде не купишь, везде в аптеках все это раскуплено. Только на рынке можно купить. Китайцы еще пытаются на этом нажиться, - рассказал телеканалу "360" один из прибывших туристов.

Путешественники отмечают, что последние несколько дней на острове закрыто абсолютно всё. Делать туристам фактически нечего, остается только купаться в море, но в последнее время еще и погода испортилась.

- Людей много — и китайцы там есть, и русские. Все в масках. Солнца нет, развлечений нет, - добавляют туристы.

Напомним, вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Власти полагают. что пик заболевания придется на середину февраля, затем эпидемия пойдет на спад и полностью закончится ближе к концу марта.

146 туристов вернулись из Китая в Хабаровск из-за коронавируса.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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