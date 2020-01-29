29 Янв. 2020 2020-01-29T20:45:56+03:00

Глава Республики Алтай госпитализирован во время рабочей поездки в Москву. Фото: пресс-служба Правительства Республики Алтай

Пресс-секретарь Олега Хорохордина сообщил, что речь идет о проблемах с желудком

Изменить размер текста: A A

Во ходе рабочей поездки в Москву глава Республики Алтай Олег Хорохордин был госпитализирован в одну из клиник из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

«Мы подтверждаем информацию о госпитализации Олега Леонидовича. Диагноз не называем по понятным причинам, но речь идет о проблемах с желудком», - передает слова пресс-секретаря агентство «Интерфакс-Сибирь».

Максимов назвал вбросом информацию о том, что глава региона находится в реанимации.

Он также уточнил, что временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай назначен первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов. При этом отметил, что назначение никак не связано с госпитализацией, поскольку речь идет о выполнении обязанности на период командировки.

Напомним, Олег Хорохордин официально вступил в должность главы Республики Алтай в октябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU