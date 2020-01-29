Комитет ПАСЕ отклонил большинство поправок к резолюции о полномочиях российской делегации
Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой сообщил, что на пленарном заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонили большинство поправок к резолюции о подтверждении полномочиях российской делегации
«Большинство поправок к резолюции Тини Кокса отклонено», - сообщил депутат.
Толстой отметил, что многие поправки имели ярко выраженный антироссийский характер. По его словам, такое решение комитета ПАСЕ говорит о том, что «в ассамблее есть большинство, которое не поддаётся на провокации со стороны авторов поправок — делегатов Великобритании и Украины».
Напомним, после попыток представителей из Литвы оспорить полномочия делегации из России, 28 января комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы все таки рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме. Более того. В тот же день по итогам голосования Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU