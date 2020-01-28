2020-01-28T20:50:40+03:00
Политика

Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Закрытое голосование по кандидатуре российского депутата прошло в два тура
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕПетр Толстой избран вице-спикером ПАСЕФото: Иван ВИСЛОВ
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Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Такое решение принято по итогам голосования на пленарном заседании во вторник, 28 января.

Закрытое голосование по кандидатуре Толстого прошло в два тура. В первом туре российский депутат не набрал необходимого числа голосов. Во втором, где результаты определяются простым большинством, парламентарий набрал требуемое количество голосов.

Напомним, 28 января, Толстой сообщил, что комитет Парламентской ассамблее Совета Европы рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в организации в полном объеме и в среду, 29 января на пленарном заседании обсудят вопрос о ратификации проекта резолюции.

Как сообщалось, ранее с подачи представителей из Литвы, депутаты ассамблеи оспорили полномочия делегации из России. В ответ Толстой заявил, что в таком случае российская сторона покинет ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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