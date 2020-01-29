В Кремле не принимаются специальные меры из-за коронавируса

29 Янв. 2020 2020-01-29T22:17:16+03:00

По словам Пескова, график настолько напряженный, что болеть нет времени [видео]

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В кремле не принимаются никакие специальные меры в связи с коронавирусом нового типа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы особых мер не принимаем», - сказал пресс-секретарь в интервью Первому каналу.

По его словам, в Кремле работают «в обычном режиме», поскольку «в целом очень стараются относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее».

«Чихаешь - сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени», - заключил представитель Кремля.

Напомним, 29 января президент России Владимир Путин провёл совещание с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой, с которыми обсудили меры по предотвращению распространения коронавируса в России. Позже Голикова сообщила о решение закрыть пешеходную и автомобильную границу с Китаем в пяти субъектах, ограничить железнодорожное и авиационное сообщение с КНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757573" frameborder="0"></iframe> Ограничено транспортное сообщение с материковым Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU