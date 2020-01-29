Голикова: решение о режиме полетов в КНР будет принято в течение суток

Российские власти приняли решение закрыть пешеходную и автомобильную границу с Китаем в пяти субъектах из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV. В течение двух суток будет принято решение о режиме полетов из и в Китай. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Что касается авиационного сообщения, мы договорились, что в течение двух суток Минтранс, МИД оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в РФ, и после этого будет принято решение о режиме полётов из КНР и в КНР», - сказала вице-премьер.

В ночь с четверга на пятницу дороги перекуют в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, ЕАО, Амурской области. На данный момент предполагается, что ограничение будут действовать до 2 февраля.

Более того, будет железнодорожное сообщение будет ограничено до маршрута Москва – Пекин - Москва.

Китайским студентам, которые уехали на каникулы в КНР, намерены продлить отдых до 1 марта.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о случаях передачи коронавируса нового типа от человека к человеку. Это было зафиксировано в трех странах: Германии, Японии, Вьетнаме.

На данный момент стоит вопрос о необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире, поскольку по числу заболевших новое заболевание превзошло атипичную пневмонию. Это будет главной темой на экстренном заседании комисси ВОЗ.