29 Янв. 2020 2020-01-29T23:17:31+03:00

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее в полном объеме Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

На пленарном заседании в среду, 29 января, комитет Парламентской ассамблее Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в организации в полном объеме.

За ратификацию резолюции о полномочиях российской делегации проголосовали 96 парламентариев, против - 44, воздержались - 7.

«Ассамблея (…) постановляет ратифицировать полномочия делегации РФ», - говорится в заключительном пункте документа Мониторингового комитета ПАСЕ.

В ходе обсуждения вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что в течение пяти лет отсутствия российской делегации парламентарии «слышали только ложь о России и действиях нашей страны», что «до сих пор тиражируется многими из выступавших ораторов».

Напомним, представители из Литвы попытались оспорить полномочия российской делегации, однако 28 января комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы все таки рекомендовал подтвердить полномочия нашей страны в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU