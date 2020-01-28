Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме
Комитет Парламентской ассамблее Совета Европы рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в организации. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Доклад поддержали. Проект резолюции, которую подготовил Тини Кокс (докладчик по вопросу подтверждения полномочий РФ в ПАСЕ), рекомендует подтвердить полномочия делегации РФ в полном объёме», - заявил вице-спикер.
Вопрос о ратификации проекта резолюции обсудят на пленарном заседании в среду, 29 января.
Как писал ранее сайт kp.ru, с подачи представителей из Литвы, депутаты ассамблеи оспорили полномочия российской делегации. В ответ Толстой заявил, что в таком случае Россия покинет ПАСЕ.
Напомним, РФ лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. После возвращения России в ПАСЕ и принятия резолюции о восстановлении полномочий российской делегации, пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что отношения Киева и Парламентской ассамблеи Совета Европы уже нельзя назвать дружескими и незалежная отозвала свою делегацию. Накануне рада решила возобновить работу украинской делегации.
ИСТОЧНИК KP.RU