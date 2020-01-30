В США выставили на продажу дом-гигант для фанатов "Звездных войн" стоимостью $26 миллионов

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:17:06+03:00

В $26,5 миллионов (более полутора миллиардов рублей) оценивается двухэтажный дом общей площадью 1689 квадратных метров Фото: соцсети

В шикарном особняке находится винный зал, собственная обсерватория, студия звукозаписи и помещение, где находятся фигуры основных персонажей саги

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В одном из самых дорогих городов США, Хидден-Хиллсе, выставили на продажу огромный особняк для самых ярых фанатов легендарной киноэпопеи "Звездные войны".

В одном из самых дорогих городов США выставили на продажу огромный особняк для фанатов легендарной киноэпопеи "Звездные войны"Фото: соцсети

В $26,5 миллионов (более полутора миллиардов рублей) оценивается двухэтажный дом общей площадью 1689 квадратных метров.

Особый восторг у фанатов знаменитой киноленты вызовут фигуры в натуральную величину всех основных фанатов фильма (Люк Скайуокер, Дарт Вейдер, Чубакка), которые выставлены в подвальном помещении дома, пишет Top Ten Real Estate Deals.

Прежний владелец дома сам является большим фанатом саги и по совместительству инвестором на пенсииФото: соцсети

На прилегающей территории в 1,2 гектара размещен потрясающий комплекс крытых и открытых бассейнов с несколькими горками. В зоне отдыха у бассейна есть сад и искусственный водопад. Часть территории выделена под теннисный корт.

В самом доме множество спален и других помещений, которые точно придутся по вкусу фанатам саги и "простым смертным". Огромная кухня, массажный кабинет, винный зал, профессиональная студия звукозаписи, спортзал, гараж на шесть автомобилей и собственный рабочий кабинет, также стилизованный под "Звездных войн".

В самом доме множество спален и других помещений, которые точно придутся по вкусу фанатам сагиФото: соцсети

Более того, в "особняке мечты" есть 2800-литровый аквариум с редкими рыбками и собственная обсерватория!

На прилегающей территории в 1,2 гектара размещен потрясающий комплекс крытых и открытых бассейнов с несколькими горкамиФото: Соцсети

Имя прежнего владельца "дома-гиганта" неизвестно. По словам экспертов по недвижимости, мужчина сам является большим фанатом саги и по совместительству инвестором на пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU