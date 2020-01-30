2020-01-30T11:41:48+03:00
В мире

США разместили на своих подлодках новые ядерное оружие малой мощности

Первое оснащенное ракетами судно отправилось в Атлантический океан
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Америке на подлодки начали устанавливать ядерные боезарядыВ Америке на подлодки начали устанавливать ядерные боезарядыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты приступили к оснащению ряда своих подлодок новым ядерным оружием. Америка приняла решение установить баллистические ракеты Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2. Об этом рассказал военный эксперт Ганс Кристенсен.

По словам Кристенсена, впервые субмарина под названием Tennessee, оснащенная такими ракетами, вышла с американской базы в Джорджии еще в конце 2019 года. Она направилась на патрулирование в Атлантический океан.

Эксперт отметил, что по его оценкам, на подлодке Tennessee ядерные боеголовки несут только 1-2 ракеты из установленных двадцати. При этом мощность этого средства достигает примерно пяти килотонн, передает сайт телеканала «Звезда».

Кристенсен добавил, что по плану, подложка с ядерным оружием должна вернуться на базу морского флота в феврале 2020 года.

Напомним, о создании нового ядерного оружия малой мощности администрация президента США Дональда Трампа заявила в начале 2018 года, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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