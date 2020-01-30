Совфед поддержал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:52:44+03:00

При разводе родителей ребенок должен быть обеспечен пригодным для проживания жильем Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Совет Федерации России одобрил закон, который позволяет судам привлекать проживающего отдельно от ребенка родителя к оплате расходов по обеспечению его жильем. Изменение будет внесено в статью 86 Семейного кодекса.

В ней перечислены исключительные обстоятельства, при которых родители могут быть привлечены к несению дополнительных (помимо алиментов) расходов. Речь идет о болезни, увечье или нетрудоспособности ребенка, а также необходимости постоянного ухода за ним. Теперь в статью добавят еще и отсутствие у ребенка пригодного для постоянного проживания жилья.

По словам зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елены Мизулиной, суды обычно назначают дополнительные выплаты только с целью возмещения медицинских расходов. Многие родители жаловались на такую несправедливость, и теперь она будет устранена.

Весьма вероятно, что парламентарии вернутся к этому вопросу, поскольку законом могут начать злоупотреблять, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как правильно разделить жилье при разводе.

ИСТОЧНИК KP.RU