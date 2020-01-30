Чемпионка Франции по фигурному катанию обвинила бывшего тренера в изнасилованиях

30 Янв. 2020 2020-01-30T21:53:09+03:00

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Бывшая фигуристка из Франции Сара Абитболь публично обвинила своего тренера Жиля Бейера в том, что он насиловал ее в период с 1990 по 1992 год, когда ей было 15-17 лет. Об этом 44-летняя бывшая фигуристка сообщила в интервью, посвященном скорому выходу в свет ее автобиографической книги «Такое длинное молчание».

«Я ночевала вне дома, когда мне было 15 лет. Вы воспользовались моей уязвимостью. Даже сегодня, как только я покидаю дом, мне становится страшно (…) Неизвестность обязательно означает опасность», - написала она в своей автобиографической книге.

По ее словам, после случившегося ей было страшно идти в незнакомые места. Она до сих пор не может путешествовать одна и для нее «стало невозможным» вести машину, если кого-то нет рядом, а «летать на самолете — пытка».

10-кратная чемпионка Франции заявила, что ей было стыдно признаться и сейчас она рассказала это «не для того, чтобы отомстить, а чтобы выговориться».

Абитболь не единственная фигуристка, которая обвинила Бейера в изнасиловании. Похожие обвинения в адрес тренера выдвинули еще три французских спортсменки.

Сара Абитболь выступала в парном катании в период с 1993 по 2003 год и 10 раз становилась чемпионкой Франции, а в 2000 году получила бронзовую медаль Чемпионата мира.

ИСТОЧНИК KP.RU