2020-01-31T07:29:59+03:00
В мире

Женщина, обвинившая Трампа в сексуальном насилии в раздевалке, требует предоставить его ДНК

Джин Кэрролл уже написала книгу о том, как в 1990-х годах оказалась с будущим американским президентом в торговом центре
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американский президент в последнее время вынужден отбиваться не только от нападок демократов, звучащих на фоне импичмента. Против Дональда Трампа подала иск в суд Джин Кэррол, которая утверждает, что 30 лет назад будущий глава Белого дома изнасиловал ее в раздевалке торгового центра. О своих претензиях к Трампу женщина заявляла и ранее, но теперь ее адвокаты затребовали у помощников президента США образцы ДНК, чтобы сравнить с материалом на платье потенциальной пострадавшей.

Это то самое черное платье, которое Трамп якобы попросил ее примерить в раздевалке магазина, сообщает CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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