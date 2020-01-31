Женщина, обвинившая Трампа в сексуальном насилии в раздевалке, требует предоставить его ДНК
Американский президент в последнее время вынужден отбиваться не только от нападок демократов, звучащих на фоне импичмента. Против Дональда Трампа подала иск в суд Джин Кэррол, которая утверждает, что 30 лет назад будущий глава Белого дома изнасиловал ее в раздевалке торгового центра. О своих претензиях к Трампу женщина заявляла и ранее, но теперь ее адвокаты затребовали у помощников президента США образцы ДНК, чтобы сравнить с материалом на платье потенциальной пострадавшей.
Это то самое черное платье, которое Трамп якобы попросил ее примерить в раздевалке магазина, сообщает CNN.
ИСТОЧНИК KP.RU