Сергей Собянин поздравил транспортный комплекс Москвы с международной премией за лучшую билетную систему

31 Янв. 2020 2020-01-31T20:19:43+03:00

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Москва получила главную награду международного конкурса Transport Ticketing Global: российская столица победила в номинации «Лучшая умная билетная система-2020». Церемония награждения прошла 28 января в Лондонском музее естественных наук. С победой транспортный комплекс Москвы поздравил мэр Сергей Собянин. Поздравление столичный градоначальник опубликовал на своей странице «Вконтакте».

- Транспортный комплекс Москвы взял главную награду международной премии Transport Ticketing Global за «Лучшую умную билетную систему - 2020». Подведение итогов проходило в Лондоне. Мы боролись за первое место с серьезными конкурентами, - подчеркнул Сергей Собянин. - Среди них - крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn, оператор ж/д транспорта Манчестера.

Мэр Москвы также отметил, что карта «Тройка» как отдельный проект вышла в число финалистов в номинации «Лучшая технология».

- Кроме билетной системы, жюри отметило проект Единого диспетчерского центра #мосметро среди «Лидеров цифровизации» и передовые клиентские сервисы нашего метро. Отличный результат! - отметил мэр Москвы.

Глобальная премия Transport Ticketing Global ежегодно вручается за достижения, интересные проекты и внедрение инноваций в сфере развития билетных решений. Победителей конкурса определяют международные эксперты - признанные лидеры транспортной отрасли.