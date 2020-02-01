2020-02-01T13:07:12+03:00
В мире

Умерла писательница Мэри Хиггинс Кларк

Писательница Мэри Хиггинс Кларк умерла в США в возрасте 92 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Писательница умерла дома во ФлоридеПисательница умерла дома во ФлоридеФото: Кадр видео
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Автор полусотни книг в жанре детектив, писательница Мэри Хиггинс Кларк, умерла в США в возрасте 92 лет. Как сообщает Associated Press со ссылкой на ее редактора, писатель скончалась от «естественных причин» у себя дома в штате Флорида. У нее осталась взрослая дочь, которая продолжила дело матери и тоже стала писателем.

За всю писательскую карьеру Мэри Хиггинс Кларк выпустила около 50 книг в жанре детектив, часть из которых стали бестселлерами в США. Самыми известными из ее произведений стали «Дети не вернутся», «Плач в ночи» - этот роман был экранизирован в 1992 году.

- Она понимала читателей так, как будто они были членами ее собственной семьи. Она всегда была абсолютно уверена в том, что они хотели прочитать - и, что еще важнее, что они не хотели читать - и все же ей удавалось удивлять их каждой книгой, - рассказал ее редактор Майкл Корд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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