2020-02-01T16:38:50+03:00
Общество

В Тюмени у студентки из Китая выявили коронавирус

Власти региона обследовали и изолировали четверых попутчиков студентки, а также взяли ситуацию в аэропорту Рощино под жесткий контроль
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: admtyumen.ruГубернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: admtyumen.ru
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В пятницу вечером, 31 января, губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Глава региона отметил, что было получено лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки. Выявлены все, с кем девушка контактировала — это четыре человека, прилетевших с нею из Китая. Они изолированы, обследованы, у них взяты необходимые анализы, и, что самое главное, результаты исследований - отрицательные.

«Все профилактические меры и решения, чтобы не допустить распространения инфекции, приняты. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле»,- заявил Александр Моор.

Главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо проинформировала, что управление Роспотребнадзора по Тюменской области принимает все меры в полном объеме.

«Усилен санитарный контроль в аэропорту Рощино. Встречаются все международные и внутренние рейсы, проводится двойная термометрия у пассажиров и экипажей. Роспотребнадзор направил все информационные профилактические материалы в медицинские и образовательные учреждения. Информация о необходимых мерах профилактики появится и на главных экранах города. Главные меры профилактики на сегодня: избегать мест массового пребывания людей, отменить поездки в Китай», - пояснила Галина Шарухо.

Девушка с подтвержденным диагнозом и студенты, с которыми она контактировала, своевременно изолированы. Опасности для тюменцев нет, считает эксперт, поскольку заражение возможно только при близком контакте.

«Не нужно забывать, что сейчас идет подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, порог по городу практически превышен. Весь комплекс противоэпидемических мероприятий проводится. Ситуация находится на строгом контроле всех санитарных служб», - подчеркнула Галина Шарухо.

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