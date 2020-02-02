Генсек Федерации бокса о нападении на росгвардейца: "Мы - за жесткое наказание"

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:06:49+03:00

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что чемпиона России в полутяжелом весе Георгия Кушиташвили следует серьезно наказать, если факт совершенного им преступления подтвердиться.

Сайт kp.ru писал, что спортсмена задержали, в субботу, 1 февраля, в Хамовниках при попытке скрыться вместе с наркотиками. Сотрудники Росгвардии проследовали за спортсменом и его приятелем в подъезд одного из домов на Фрунзенской набережной. Предполагается, что целью боксера было забрать закладку. Пакет с кокаином при обыске обнаружили у него в кармане.

"Будем разбираться в понедельник, все уточняем. Если этот факт подтвердиться, конечно [мы будем выступать] за жесткие наказания. С другой стороны, каждый может совершить ошибку. Здесь надо до конца разобраться в том, что произошло. Такой поступок, конечно, [не является] приемлемым", - сказал Кремлев в эфире Радио "Комсомольская правда".

Кушиташвили грозят восемь лет за хранение наркотиков и нападение на должностное лицо. При попытке сбежать он ударил росгвардейца в лицо и разбил ему нос. Приятель спортсмена, скорее всего, избежит наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU