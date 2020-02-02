Рабочая группа рассмотрит возможность упоминания Бога в преамбуле Конституции

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:20:19+03:00

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Рабочая группа обсудит возможность упоминания Бога в преамбуле Конституции. Так сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас прокомментировал предложение патриарха Московский и всея Руси Кирилла.

«Все решим на рабочей группе», - передает его слова «Интерфакс».

Клишас сообщил, что поддерживает предложение патриарха и уточнил, что в данном случае речь идет об обсуждении возможности внесения поправки именно в преамбулу основанного закона.

Напомним, 1 февраля предстоятель Русской православной церкви предложил свою поправку в Конституцию предложил «молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог». По его словам, если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в основном законе страны.

ИСТОЧНИК KP.RU