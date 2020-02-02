2020-02-02T17:31:54+03:00
В мире

«Будут не просто воры»: Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

По словам политика, Киеву необходима корректировка политической системы, иначе возникнет угроза целостности государства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Будут не просто воры»: Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей«Будут не просто воры»: Саакашвили предсказал распад Украины на пять частейФото: REUTERS
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Киеву необходима корректировка политической системы, поскольку без нее Украина может развалиться на пять отдельных государств. Такое заявление сделал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться», - сказал он в эфире телеканала "112".

Саакашвили считает, что ряд руководителей регионов готовят почву для раскола страны, а местные олигархи «обросли деньгами и частными армиями». «Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять "украин"», - подчеркнул политик.

По словам бывшего главы Грузии, свои армии есть у главы Одессы Геннадия Труханова и у мэра Харькова Геннадия Кернеса. «Этот большой кризис выльется в развал страны», - заключил он.

Саакашвили добавил, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт «провальную политику», которая выльется в экономический кризис.

Напомним, ранее распад Украины предсказал экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко. По его словам, незалежную ждет судьба Югославии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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