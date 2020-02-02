2020-02-02T18:49:54+03:00
Политика

В парламенте Эстонии считают, что Тартуский договор остается в силе

В республике предъявили территориальные претензии к России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В парламенте Эстонии считаю, что Тартуский договор остается в силеВ парламенте Эстонии считаю, что Тартуский договор остается в силеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Таллине снова подняли вопрос о признании границ Эстонии в рамках утратившего юридическую силу Тартуского мирного договора, подписанного прибалтийской республикой и РСФР в 1920 году.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в очередной раз заявил о том, что соглашение не содержит срока давности и назвал неверными заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что договор является лишь историческим документом.

«Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них. Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в XXI веке», - заявил спикер.

Напомним, ровно месяц назад, 2 января, Пыллуаас также указал на то, что документ до сих пор имеет юридическую силу и призвал следить за «агрессивными геополитическими планами» России. В ноябре прошлого года он заявил, что Москва должна «вернуть» Эстонии «аннексированные» территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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