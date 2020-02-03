В Польше слепой мужчина обрел зрение, попав в аварию

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:13:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Польши Януш Горай ослеп около 20 лет назад в результате аллергической реакции. У него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый лишь различал очертания, формы и цвет. Все изменилось после того, как мужчина попал в ДТП.

Поляка госпитализировали с переломом бедра. Как сообщает Polsat News, в больнице он провел две недели. Уже после выписки мужчина обнаружил, что снова может видеть. Самое удивительное в истории то, что зрение стало практически идеальным.

Как такое могло произойти? Медики не понимают сами и разводят руками, а мужчина отказался принимать участие в исследованиях. Однако версия есть у чудесным образом излечившегося Януша. Поляк предполагает, что зрение вернулось к нему после двух серьезных ударов головой - сначала о капот автомобиля, затем об асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU