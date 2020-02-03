В Московской области семиклассник потерял сознание в магазине и умер

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:26:16+03:00

Очевидцы вызвали подростку «скорую», но спасти его не удалось

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Полицейские из Наро-Фоминского района выясняют обстоятельства гибели 14-летнего подростка. Мальчик поздно вечером 1 февраля зашел в один из сетевых магазинов в поселке Селятино. Внезапно семикласснику стало плохо. В магазине заметили, как школьник упал на пол, ударившись головой. Его попытались привести в сознание, но ничего не помогало. В магазин вызвали бригаду «неотложки». Медики погрузили подростка на носилки и увезли в Наро-Фоминскую больницу № 2.

- Мальчик скончался около 00.35 при оказании медицинской помощи, не приходя в сознание,- сообщил источник kp.ru.

Причина смерти школьника пока не известна. Назначена судебно-медицинская экспертиза, полицейские проверят наличие хронических заболеваний у погибшего.

Семья, в которой рос 14-летний мальчик, полная, на учете в органах ПДН не состоит. Мама семиклассника не работает, отец тоже временно безработный.

ИСТОЧНИК KP.RU