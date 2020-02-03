Сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи перенесут из-за коронавируса

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:52:56+03:00

Мероприятие должно было состояться 12-14 февраля 2020 года в парке "Сирус"

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Сроки проведения Российского инвестиционного форума, который должен был состояться в Сочи 12-14 февраля 2020 года, перенесут в рамках профилактики китайской коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на просьбу вице-премьера Татьяны Голиковой об отмене мероприятия.

Он поручил правительству рассмотреть вопрос компенсации затрат организаторов форума, которые вынуждены будут изменить планы.

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ИСТОЧНИК KP.RU