Сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи перенесут из-за коронавируса
Мероприятие должно было состояться 12-14 февраля 2020 года в парке "Сирус"
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Сроки проведения Российского инвестиционного форума, который должен был состояться в Сочи 12-14 февраля 2020 года, перенесут в рамках профилактики китайской коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на просьбу вице-премьера Татьяны Голиковой об отмене мероприятия.
Он поручил правительству рассмотреть вопрос компенсации затрат организаторов форума, которые вынуждены будут изменить планы.
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ИСТОЧНИК KP.RU