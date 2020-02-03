МИД Польши объявил о своей победе над Россией в "историческом споре"

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:00:35+03:00

Vинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что теперь страны должны стремиться к тому, чтобы успокоить эмоции и нормализовать отношения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что Польша победила в "историческом споре с Россией" и что теперь настало время для нормализации отношений между странами.

- Я также думаю, что этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось, - заявил Чапутович в интервью агентству РАР.

Теперь, считает министр иностранных дел Польши, страны должны стремиться к тому, чтобы успокоить эмоции и нормализовать отношения.

- Выступление президента Владимира Путина в Яд Вашем было как-то не особенно антипольским, - добавил Чапутович, говоря о речи Путина на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

Напомним, что президент России заявил на выступлении в Иерусалиме, что Холокост был и останется глубокой раной, трагедией, о которой будут помнить всегда, а долг современных и будущих политиков - защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость. Российский лидер также считает, что, за недопущение трагедии Второй мировой войны, все несут ответственность и нельзя проглядеть первые ростки шовинизма и антисемитизма.

ИСТОЧНИК KP.RU