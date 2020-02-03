В Российских поликлиниках не хватает 2000 онкологов

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:22:21+03:00

Андрей Каприн: дефицит онкологов в российских поликлиниках составил около двух тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

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Дефицит онкологов в российских поликлиниках составил около двух тысяч человек. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Он отметил, что больше всего специалистов работают в Москве и Санкт-Петербурге. А вот в регионах наблюдается существенный дефицит кадров. В 2017-2018 годах наибольшая потребность в квалифицированных врачах наблюдалась Дальневосточном федеральном округе и Северо-кавказском федеральном округе.

- По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, на сегодняшний день отмечается дефицит врачей-онкологов в поликлиниках — 1987 человек, - приводит слова Каприна РИА Новости.

Ранее в интервью kp.ru Андрей Каприн говорил о том, что в России стали чаще выявлять пациентов с онкологией. Этого удалось добиться благодаря современным лучевым методам исследования. Сейчас в России умирают 197 человек на 100 тысяч населения, а к 2024 году медики планируют снизить этот показатель до 185 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU