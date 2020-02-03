Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве фразой «Слава Украине»
Турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган 3 февраля прилетел в Киев. Здесь он проведет переговоря с президентом Владимиром Зеленским. Проходя мимо почетного караула, Эрдоган сделал паузу, остановился у микрофона и произнес заученную фразу на чужом для себя языке "Слава Украине".
Этот лозунг используют в основном националистические движения в Украине. Встреча Зеленского и Эрдогана произошла после обстрела турецких военных в Идлибе. Власти Турции сообщили о четырех погибших и девяти раненных солдатах. По версии властей, организовавшие атаку сирийские военные знали о местоположении турецких войск - им передавали координаты для избежания столкновения.
- Турецкие войска в ночь со 2 на 3 февраля, не уведомив российскую сторону, передвигались внутри Идлибской зоны деэскалации и были обстреляны. Инцидент произошел к западу от населенного пункта Серакаб,- приводит сообщение Центра примирения враждующих сторон в Сирии "Интерфакс".
После этого Эрдоган отправился в Киев, где намерен обсудить с Зеленским вопрос оказания финансовой военной помощи Украине.
Эрдоган в Киеве прокричал "Слава Украине".
ИСТОЧНИК KP.RU