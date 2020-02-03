2020-02-03T16:23:55+03:00
В мире

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о малазийском Боинге МН17

Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых
Ася КУЗНЕЦОВА
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Малазийский Boeing-777 потерпел крушение 17 июля 2014 годаМалазийский Boeing-777 потерпел крушение 17 июля 2014 годаФото: REUTERS
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела об авиакатастрофе с малайзийским Boeing-777 рейса МН17 в Донецокй области. Обвинение также вызвало обвиняемых для следственных действий, сообщает адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

- Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского, - предаёт ТАСС слова защиты.

Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области в том районе, где проходил вооружённый конфликт формирований ДНР и ЛНР с правительственными силами Украины.

Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Через 2 часа 49 минут после вылета он был поражён ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». В результате крушения погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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