Российский советник в Южной Осетии и его жена умерли в Цхинвале
Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале.
Как сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики, на телах погибших не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительной версии, Галь и его жена отравились угарным газом.
На данный момент в квартире Галя проводится судебная экспертиза. На месте работает следственная группа, правоохранительные органы выясняют подробности случившегося.
Игорь Галь ранее работал в Департаменте здравоохранения Москвы. Должность российского советника в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики он занимал с 2016 года. За время своей карьеры он помог провести масштабную реформу медицины в республике, а также реализовал ряд других значимых проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU