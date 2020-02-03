Российский советник в Южной Осетии и его жена умерли в Цхинвале

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:46:18+03:00

Российский советник в Южной Осетии и его супруга скончались в Цхинвале. Фото Правительство Республики Южная Осетия

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Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале.

Как сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики, на телах погибших не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительной версии, Галь и его жена отравились угарным газом.

На данный момент в квартире Галя проводится судебная экспертиза. На месте работает следственная группа, правоохранительные органы выясняют подробности случившегося.

Игорь Галь ранее работал в Департаменте здравоохранения Москвы. Должность российского советника в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики он занимал с 2016 года. За время своей карьеры он помог провести масштабную реформу медицины в республике, а также реализовал ряд других значимых проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU